【高保湿下地】冬の艶肌はこれで作れる!美肌見えを叶える化粧下地4選!
11月も中旬になり寒さが本格的になってきて、そろそろ顔色の悪さが気になってくる頃ではないでしょうか。そこに乾燥も加わりいつもと同じファンデーションなのにノリが悪かったり、いつもと見え方が何か違うと感じることありませんか? そんな時に頼りになるのが化粧下地です。今回は新作を含め、10本以上試した中から厳選した4アイテムをご紹介します!
高保湿でありながら艶も手に入る!
肌悩みは人によって、または日によって、くすみや色ムラ、毛穴、赤みなどさまざまですよね。今回ご紹介するアイテムはどれも自信を持っておすすめできるものなのでぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです!
とにかく自然に血色と艶が欲しい方
Dior フォーエヴァーグロウヴェール SPF20/PA++
価格:7,370円(税込)
コーラルピンクの色味が肌になじみ、トーンを大きく変えずに自然にくすみや色ムラをカバーしてくれます。100%自然由来のヒアルロン酸と保湿成分をたっぷり配合していて美容液ベースのテクスチャーです! ふっくら感が出るので毛穴も目立ちにくくなり肌の明るさも違って見えると思います。私自身も今回リピートしたお気に入りです。
しっかり艶を感じたい方
PAUL&JOE プロテクティングプライマー00 SPF50+/PA++++
価格:4,070円(税込)
ライトピンクの色味で肌にいきいきとした艶を与え、澄んだ明るさから透明感さえも感じます! それなのに決して白浮きすることないのがこの下地の凄いところです。美容液約90%配合、保湿成分にはナイアシンアミドも新たに加わりスキンケア感覚で使えるアイテムです。4つの中では1番みずみずしいテクスチャーでくすみや肌の凹凸をつるんとカバーし、艶感も長時間キープしてくれます。
毛穴や赤みをカバーしたい方
Elegance モデリングカラーベースYE401 SPF25/PA++
価格:5,500円(税込)
今年の9月にリニューアルし新色として登場したイエローは赤みや毛穴をカバーし、くすみを飛ばして肌トーンが上がって見えます。ポイントは白くなるじゃなく明るくなるというところです! 私も使うまではイエローって何ができるんだろう、肌が黄色くなりそうと思っていたんですが、全7色の中で1番衝撃を受け感動しました。
ふっくらハリのある艶と血色が欲しい方
BOBBI BROWN インテンシブセラムラディアンスプライマー ロージー SPF24/PA++
価格:7,370円(税込)
ロージーピンクの色味が肌に溶け込み、ふっくらとした艶はまるで内側からあふれ出たような自然さです。85%のスキンケア成分には濃密な保湿効果もあり1日中外にいても乾燥を感じることはありませんでした。
しっとりしたクリーミーなテクスチャーと毛穴や小じわをふんわりぼかす効果のあるソフトフォーカスパウダーと微細なパールで整った素肌感へ仕上げてくれます。
気になるアイテムはありましたか?
下地で肌の印象は大きく変わるし、自分の肌に自信をくれるアイテムだと思っています。読んでくださった方の参考になったらとても嬉しいです!