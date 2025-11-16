Snow Manの佐久間大介さん（33）とバナナマン・日村勇紀さん（53）がMCを務める、日本テレビ系のバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』に、timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project』、通称“タイプロ”で話題となった振付師・NOSUKEさん（Team"S"pecial）がゲスト出演しました。

番組は、佐久間さんと日村さんが世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶトークバラエティー。15日の放送では、今世界のダンスシーンをリードしているという日本人振付師を深掘り。推しの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”として、GENERATIONSの中務裕太さん（32）と、ダンサーや振付師をやりながら様々なダンスの解説動画をYouTubeに投稿するARATAさんが出演しました。

■それぞれ持ち味の違う、個性豊かな日本人振付師の3人が紹介

そして、番組では個性豊かで持ち味の異なる3人の日本人振付師を紹介。1人目に紹介されたのは、Snow Manの振り付けも担当するReiNaさん。彼女の最大の特徴は、“歌詞を振り付けに落とし込むダンス”。Snow Manの楽曲『slow…』のパフォーマンス動画を鑑賞しながら、ReiNaさんならではのダンスの魅力を解説。ダンスに疎い日村さんも「面白いねぇ」とこぼす場面もありました。

続いて紹介されたのは、世界が認める日本ダンス界のレジェンド『s**t kingz（シットキングス）』。メンバー全員がダンサー兼振付師で、アメリカ最大級のダンスコンテストで2連覇を達成した超実力派の4人組グループです。スタジオには、リーダーであるshojiさんが登場し、振り付けを考案する際の秘けつを明かしました。

そして、最後に紹介されたのが、“タイプロ”で話題のNOSUKEさん。スタジオにも加わり、佐久間さんたちとトークを展開。NOSUKEさんのすごさについて、ARATAさんは「アーティストさんを徹底的に調べるという鬼のリサーチ力」と説明。振り付けを依頼したアーティストのバックボーンやブログの内容など、隅々まで全部調べるといいます。

NOSUKEさんは「佐久間さんの、先日のお友達とご飯行ってるというブログも拝見させていただいて…」と話すと、佐久間さんは「え、見られてる!! 俺のブログ見られてる！」と驚きの表情を見せました。

NOSUKEさんは徹底的にリサーチする理由について「やっぱり、僕らに表面で見せているものと、ファンの方だけに見せている顔って、そこも使い分けがあると思ってて」、「ファンの方が見たい顔だったり、この写真のここかわいかったとか」と語ると、佐久間さんも「ファンのツボもちゃんと勉強するっていうことですね」と納得しました。

■shoji＆NOSUKEが考案 番組テーマソングに合わせた振り付けを考案

そして、最後には番組テーマソングに合わせた振り付けをshojiさんとNOSUKEさんが特別に考案。“鬼のリサーチ力”を誇るNOSUKEさんが振り付けに取り入れた、佐久間さんのマニアックすぎる情報に、日村さんと佐久間さんは「すげぇ」「これは変態だ！」と仰天する場面もありました。

番組は、TVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信中です。