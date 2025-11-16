¡Ö³¤³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤À¤È¡Ä¡×Î¦¾å¤ÎÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¹õ¥ì¥¶¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤É¥â¥Ç¥ë¡×
¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌ¿Íµé¤ÎÅÔ²ñÅª¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRIGHT, LEFT, AND RIGHT AGAIN¡¡same ritual, different city(±¦¡¢º¸¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿±¦ Æ±¤¸µ·¼°¡¢°ã¤¦³¹)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤¤¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°ÊÒ¼ê¤Ë³¹¤òÊâ¤¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë»Ñ¥â¥Ç¥ëµé¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³¤³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡Á¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤±¤É¡¢¥â¥Ç¥ë!ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£