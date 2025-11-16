¡Ö±³¤À¤í¡©¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Â©»Ò¤Ë¸«¤¨¤¿!?¡×ÇòÈ±¢Í¹õÈ±à¼ãÊÖ¤ê·ãÊÑá64ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö¥¹¥´¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹õÈ±¤Îº´Æ£¹À»Ô¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡Ö¹õÈ±¤ÈÇòÈ±¤Ç20ºÐ¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô(64)¤¬¥É¥é¥Þ¤Çà¼ã¤«¤ê¤·º¢á¤ò¹¥±é¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤âÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸øŽ¥·ª¿Ü±É¼£(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤¬ºÆ½¢¿¦¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ë»³²¦¹ÌÂ¤¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¤È¡¢»³²¦¤Î°¦¿ÍŽ¥Ãæ¾òÈþµª»ÒÌò¤ÎÃæÅèÊþ»Ò¤¬¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡Ö¼ã¤Æü¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÈþµª»Ò¤µ¤ó¡£¼Ç¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¤¬Â©»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤¿¡Ä¡Ä¡Ä!?¡×¡Ö±³¤À¤í¡©¤ª¤£¡ª¡×¡Ö¡Ø¼ã¡Ù¤â¡ØÏ·¡Ù¤â±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤âÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¹õÈ±¤ÈÇòÈ±¤Ç20ºÐ¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤â¼ã¤¯¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤ä¤Ã¤ÑÃËÁ°¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹õÈ±¤Îº´Æ£¹À»Ô¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¤ÎÉã¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥Ž¥»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤µ¤ó(µýÇ¯90)Ž¤Â©»Ò¤ÏÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº(29)¡£