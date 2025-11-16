µÁ·»¤Ï°æ±º¿·¡¢µÁÉã¤Ï¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ãà17ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È¤ÎÅÅ·âº§á¤«¤é15Ç¯...¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÇÐÍ¥¤ÎÁðÊ¬¤±¡¢57ºÐÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤È£²S¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×
2010Ç¯à17ºÐÇ¯²¼½÷Àá¤È·ëº§
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë½Ð¿ÈÇÐÍ¥¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¡£57ºÐÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö ËãÀ¸½¨¿ÍÌò¤Ç½Ð±éÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡×(11·î19Æü22»þ¡ÁÇÛ¿®)¤Î½Ð±éÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ°ì¿¿(57)¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ëÎëÌÚÊÝÆàÈþ(59)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹VS½µ´©Ê¸Ä¬µ¼Ô¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¼ÈþÃËÈþ½÷¡£¤·¤«¤âÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤À¡×¡Ö¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Ç¤¹¤Í¡¼³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÛ¿®¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ°ì¿¿¤Ï¡¢1987Ç¯»¨»ï¡ÖPOPEYE¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯ÅÏÊ©¡¢Ë®¿ÍÃËÀ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥Ù¥Í¥È¥ó ¥ï¡¼¥ë¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥ê¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³èÌö¡£95Ç¯ÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢98Ç¯NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÅ·¤¦¤é¤é¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎø¿ÍÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï10Ç¯¡¢17ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºÊ¤Î»Ð¤ÎÉ×¤Ï°æ±º¿·¤Ç¡¢µÁÉã¤Ï¸µÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î»³ËÜÍÆó¤µ¤ó¡£