金子駆大が6打差圧倒で今季2勝目、賞金ランク1位浮上 石川遼は30位
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 最終日◇16日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た23歳・金子駆大が2バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。2位と6打差のトータル17アンダーで圧倒し、5月の「関西オープン」に続くツアー2勝目を挙げた。
≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！
金子が記録したトータル17アンダー（263ストローク）は、パー70におけるトーナメントレコード。さらに賞金4000万円を獲得し、生源寺龍憲に代わって賞金ランキング1位に浮上した。トータル11アンダー・2位にイ・サンヒ（韓国）。トータル10アンダー・3位に吉田泰基、トータル9アンダー・4位には小平智が入った。昨年覇者の石川遼はトータル1アンダー・30位タイ。中野麟太朗（早大4年）はトータル3オーバー・49位タイでプロデビュー戦を終えた。
