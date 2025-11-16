明日(17日)午後から明後日(18日)にかけて、北海道付近は冬型の気圧配置が強まり、上空には12月上旬から中旬並みと、この時期としては強い寒気が入るでしょう。この影響で日本海側などで大雪やふぶきとなるおそれがあり、交通機関に影響の発生する可能性があります。最新の気象情報に注意して下さい。

今日(16日)の晴天から一転 明日(17日)から明後日(18日)は天気荒れるおそれ

今日(16日)の北海道付近は、本州方面に中心を持つ高気圧に覆われて午前は広く晴れました。午後になってからは道北では次第に雲が広がってきましたが、その他では太平洋側を中心に晴れている所が多くなっています。道内は今後天気はゆっくり下り坂となり、西からは低気圧や前線を含む気圧の谷が近づくでしょう。今夜遅くには日本海側や太平洋側西部で雨の降り出す所がある見込みです。また、全般に南よりの風が強まるでしょう。



明日(17日)は、低気圧が発達しながらサハリン付近を東進し、低気圧からのびる寒冷前線が北海道付近を通過する見込みです。この影響で、午前は日本海側や太平洋側西部を中心に広く雨となるでしょう。大気の状態が非常に不安定となるため、急な激しい雨や落雷、また竜巻などの激しい突風の発生するおそれがあります。天気の急変に十分注意して下さい。



この寒冷前線の通過後には、道内上空には寒気が流れ込むでしょう。太平洋側東部やオホーツク海側の内陸などでは天気が次第に回復へ向かいますが、その他では日本海側を中心に雨が雪に変わる見込みです。車を運転の際には路面状況の変化に注意が必要です。

明後日(18日)にかけて日本海側などで風雪が強まる 局地的な大雪にも注意

明後日(18日)にかけて北海道付近は冬型の気圧配置が強まり、気圧の傾きが大きくなる見込みです。全般に西〜北西の風が強まり、日本海側や太平洋側西部では沿岸を中心にふぶく所もあるでしょう。また、日本海側の西側に向いた山麓付近を中心に30〜50cmと局地的な大雪となるおそれがあり、交通機関に影響の発生する可能性があります。外出の際には時間にゆとりをもって行動し、天候が悪化するなど危険を感じるような状況の際には外出を控えることなども検討して下さい。