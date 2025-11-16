◆天皇杯 ▽準決勝 町田―ＦＣ東京（１６日・国立）

Ｊ１町田はＦＣ東京に０―０で９０分を終了し、延長戦に突入した。

この試合の前哨戦となった９日の第３６節では０―１で敗北。同試合に続き、ＤＦ望月ヘンリー海輝をＣＢ、ＭＦ中山雄太がボランチで起用。前節ベンチスタートのＦＷ藤尾翔太も先発に名を連ねた。ＦＣ東京はＭＦ俵積田晃太がベンチ外となり、前節で決勝点を決めたＭＦ安斎颯馬が先発。離脱していたＦＷマルセロヒアンはベンチに復帰した。

序盤は一進一退の攻防になる。町田はＦＷ相馬勇紀の創造性、ロングスローから好機を作ったが、前半はを得点を奪えず。前半３１分にはニアサイドのＦＷミッチェル・デュークへロングスローを送り、折り返しがチャンスになるがシュートまで持って行けず。同３６分に左サイドの相馬のクロスからデュークが頭で合わせるも、相手ＧＫ波多野豪にキャッチされた。同４５分には再び相馬のクロスからデュークがダイビングヘッドで合わせるも枠から外れた。

後半も膠着（こうちゃく）状態は変わらず。スコアレスのまま延長戦に突入した。