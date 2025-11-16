◇ＪＦＬ第２９節 ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）

ＪＦＬのアトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホーム最終戦のＹＳＣＣ横浜戦でベンチ入りし、２―３とリードされた後半４８分から途中出場。５試合連続出場となり、自身が持つリーグ最年長出場記録を５８歳２６３日に更新したが、得点とはならなかった。チームは２―３で敗れ、ＪＦＬを残留を決めることはできなかった。

カズはスーパーサブとして前線でボールを待ち構えた。しかし、相手が敵陣深くでボールをキープすることを選択したため、ボールタッチの機会は訪れなかった。ゴールを決めた場合は、２２年１１月１２日のＦＣ大阪戦（当時ＪＦＬ、１●２）以来３年ぶりだったが、歓喜の瞬間とはならなかった。

今季は負傷で出遅れたが、６月１５日の第１２節ＹＳＣＣ横浜戦で今季初出場。７月６日の第１５節、「三浦知良 プロ４０周年特別記念試合」として開催されたヴィアティン三重戦では今季初先発も果たした。夏場はコンディション不良でメンバーを外れることもあったが、１０月１８日の第２５節ヴィアティン三重戦から５試合連続途中出場と、スーパーサブとしてチームの残留に尽くしていく。