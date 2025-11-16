渋野日向子（サントリー）のマネジメント会社「ゾーン」のインスタグラムが更新され、渋野に激励の言葉が並んだ。

15日は渋野の27歳の誕生日。インスタグラムではケーキを笑顔の渋野が写っており、「本日は、渋野日向子プロのお誕生日です お誕生日おめでとうございます いつもたくさんの笑顔とハッピーをありがとうございます この一年も、@pinacoooon プロにとって素敵な時間で溢れますように！」と投稿された。

渋野は14日（日本時間15日）の米女子ゴルフツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンで予選落ち。準シードとなるポイントランキング100位以内を確保できず、12月の最終予選会に挑むことになり、「今年を象徴したラウンド。こんなにひどいと思わなかった」と悔し涙を流していた。

そんな渋野に、涙は似合わないとばかりに、投稿には激励の声が続々。「来シーズンは、笑顔溢れる新しいしぶこに会える事を期待してます」「来年は最高の笑顔で頑張ろう共闘します」「頑張ってください」「一生懸命応援します」「27歳、良い年になるように、願っています」などの声が集まっていた。