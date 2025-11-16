俳優・川崎麻世（62）が16日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」（日曜後0・55）に21歳下の妻・花音さん（41）とともに出演。花音さんの現在の仕事について明かした。

川崎は1976年、13歳で単身で上京し、1977年にレコードデビューし、人気アイドルの仲間入りを果たす。デビューから数年後は、俳優としても活躍し、プライベートでは1990年に元モデルの女性と結婚。女性問題で浮き名を流したことをきっかけに、連日ワイドショーのターゲットとなり、世間を騒がす事態に。元妻との関係も冷え込み、2018年に離婚裁判がスタート。5年後の2023年10月、ついに離婚が成立。そしてその1年後、花音さんと結婚した。

川崎は花音さんについて「花音っていう存在を、今、その光をつかまなければ、ずっとその闇の中を走らなければいけないんじゃないかなと思って、出会いに本当に感謝しているし、何よりも大切な生きがいになってるっていうことがやっぱり感じます」と話した。

花音さんも「テレビのあのお騒がせ男の川崎麻世と、まさか結婚するなんて、私自身思ってなかったので」と苦笑した。

そんな花音さんは現在の仕事について「今はダイニングバーを経営してて、そこで飲食業と、あとはフードコーディネーターとか料理研究家の仕事をしてます」と説明。さらに、かつては釣りアイドルとして芸能活動をしていた時期もあり、釣りの腕前もプロ級だという。