ミュージシャン・俳優のGACKTさんが自身のＸを更新。冬の時期を自己変革のチャンスと捉えるよう促す投稿をし、注目を集めています。



【写真を見る】【 GACKT 】 「冬は修行にぴったりの季節。この厳しい時期だからこそ、厳しいことを習慣にしてしまえばあとは楽」「この冬で自分を変えてみろ。絶好のチャンスだぜ」





GACKTさんは、あるダイレクトメッセージをきっかけに投稿。「寒いと色々とやる気が下がるから、カツを入れて欲しい」という相談に対し、冬の厳しい環境こそが自己成長の絶好の機会だとアドバイスしています。



投稿では、「分かるよ。朝起きるのも、仕事するのも、ジムに行くのも億劫になったりするだろう」と綴り、「だが、考えてみてくれ。厳しい季節にできたことなら、今後はいつでもできるようになる。冬の厳しい中で早起き出来れば、夏にできないわけがないだろ？」と具体例を挙げて問いかけています。







また「冬は修行にぴったりの季節」と位置づけ、「この厳しい時期だからこそ、厳しいことを習慣にしてしまえばあとは楽」と指摘。



GACKTさんは最後に「この冬で自分を変えてみろ。絶好のチャンスだぜ」と読者を鼓舞する言葉で締めくくっています。







この投稿に、「めちゃくちゃ刺さりました…！」「この考え方って人生で生きる上で色々役立つ！」「深みのある人はしっかり心に届く言葉で伝えてくれる。違いますねぇ」「確かに自分を変えるチャンスですね。はい。カツを入れます」などの声が寄せられています。



