¡¡¡ÖÁÇ¤Î»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¤è¤·¤Þ¤µ¡Ê36¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ÓÀî¶è¤ÎÆüÊëÎ¤¥µ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2025¡×¤ò¹Ô¤¦¡£ÃëÌë2¸ø±é¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¥·¥ç¡¼¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥Í¥¿¤ò¤¿¤À¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤³¤È¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®½é´ü¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢30¿Í¤Û¤É¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ä¥é¤âÊ£¿ô¸Ä¿·Ä´¡£ºÎ»»¤ÏÅÙ³°»ë¤Ç¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Á´ÉôÇä¤ì¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤¬´°Çä¤·¤Æ¤âÀÖ»ú¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¡£¡Ö¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½¬ÆÀ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âè1²ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤«¤±¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯½ÐÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö2Ç¯²¹¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î²¦Æ»¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£29Æü¡¢ÆüÊëÎ¤¤Ç¡¢¤è¤·¤Þ¤µ¤Î¡È´°À®ÈÇ¡É¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡£