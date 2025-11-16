¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÀÐ¾åÂÙµ±¡¡2ÅðÎÝ¤Ë¾Ð´é¡¡3»Íµå¤ÇÁ´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤â
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ11¡¼4´Ú¹ñ(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DeNA¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¡£4²ó¤ËËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ÎÂåÁö¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â½é°ÂÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¤Ä¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢Á´ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÐ¾åÁª¼ê¡£2¤Ä¤ÎÅðÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¾åÁª¼ê¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¡£º£µ¨¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè2Àï¤ÇÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ³ô¤Ç¤¹¡£