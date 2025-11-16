ＴＫＯ・木下隆行が１５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＫＯ木下のキノちゃんねる〜天まで届け〜」を更新。「タイから皆様へお伝えしなければいけないことがあります。」と題した動画を公開した。

木下は動画内で「タイに来まして、数ヶ月が経ちますけども。木下、タイで何してんねんということですけど。私、お店やっております」と告白した。

さらに「今ここに座ってるところがお店なんですけど、バーを出しましてですね」と解説。「こっちの知らない町で知らない国で、やりたかった、挑戦したかった１個目のことがこのお店なんですね」と報告した。

木下は当初からバーの開店を報告したかったが遅くなった経緯として「動画も撮ってＳＮＳあげよう。スタートダッシュ、バッチリやで！行くぞ言うた時に、次の日ぐらいかな？袈裟を着て大炎上しまして…。動画やめろってなって。でＳＮＳ一切禁止や言うて。本当に僕の、もう、勉強不足で」と述懐。タイの寺院前で僧侶の格好をした写真を投稿し、国内外で大きな批判を浴びたことを振り返った。

木下はバーの店内を公開し、カラオケ設備、ＤＪブースなども案内。営業時間は２０時から２時で「トークライブもしようと思ってます。３０人ぐらい座れるんで。椅子もあって」と話した。

つづけて「（店が）ガラス張りなので『木下おるやんけ？炎上の話でも聞きに行こう』みたいなお客さんが入ってくれたりとかしてます」と説明した。

木下は「正直、毎日は（お店に）居れないんだけど。もちろん、いろんな仕事もあったりするんで。でも、できるだけいるようにしますし、僕の友達とか知り合いの方が『行くで』いうときにＬＩＮＥいだいたりとか。もちろんＬＩＮＥ知らない方もＤＭください」と呼びかけていた。