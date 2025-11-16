『毎年ほぼ同じコーデ』な【40・50代】へ！ まるっと真似したい「最旬パンツコーデ」

無地のパンツは「合わせやすい」「きれいに見える」といったメリットがある一方で、気づけば同じようなスタイリングばかりになってしまうことも。そんな時は、選ぶ色合いやシルエットを見直したり、プラスワンアイテムで変化をつけたりするのがおすすめです。そこで今回は、40・50代が真似しやすい“最旬パンツコーデ”をピックアップしました。スマートなパンツを主軸にしながら、ほんの少しの工夫で印象を更新できるヒントをお届けします。

カラーニットでワンツーコーデも華やかに

【TODAYFUL】「Bonding Wide Trousers」\25,300（税込）

立体的なフォルムが美しいワイドパンツは、サッと穿くだけでサマ見えが狙える1本。ごちゃごちゃさせずに華やかさをプラスしたい……そんな時におすすめなのが、カラートップスとの組み合わせです。オレンジなどシーズンムードを感じさせる色を選べば、シンプルなワンツーコーデも一気にこなれた印象に。カーディガンのボタンをあえて少しハズして、抜け感を出すのが大人の着こなしのコツです。

レーススカートを足してエレガントムードに

【select MOCA】「センタープレスタックワイドスラックス」\6,490（税込）

センタープレスが効いたクリーンなスラックスに、レーススカートを重ねるレイヤードテクニック。上下黒のシンプルなコーディネートも、レースの華やぎが加わることで一気にエレガントな雰囲気にアップデートできます。異素材の組み合わせが奥行きを生み、上級者感を演出してくれそう。下半身にボリュームが出るぶん、トップスはタイトなフォルムを選ぶのが好バランスに見せるコツです。

Writer：Anne.M