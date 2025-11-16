元モー娘。生田衣梨奈「30センチくらい切った」雰囲気ガラリの新ヘア披露「大人っぽくて新鮮」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】元モーニング娘。の生田衣梨奈が11月15日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、注目を集めている。
【写真】元モー娘。「印象変わる」バッサリカットの新ヘア
生田は「NEW KAWAII 30センチくらい切った！」とコメントを添え、最新ショットを公開。これまで胸の下まであったロングヘアを、肩にかかる程度のセミロングへと大胆にカットした姿を披露した。前髪もやや短く整えられ、目元の印象がより際立つスタイルに仕上がっている。
この投稿には「めちゃ似合ってる」「大人っぽくて新鮮」「印象変わる」「可愛いとカッコいいの最適解すぎる」「NEW KAWAII最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
