シンガー・ソングライターの長渕剛（69）が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に愛知・ポートメッセなごや 第1展示館で開催予定だった公演を体調不良のため当日に中止したことについて「ほんとに申し訳ないです」と謝罪した上で、体調不良の原因を「脱水とめまい」と明かした。現在、体調は回復しており、16日に同所で行う公演は予定通り開催する。



【写真】「今日は大丈夫だ！」力強い笑顔の長渕剛、回復をアピール

長渕は「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず救急外来で処置してもらった」と体調不良の詳細を説明。「名古屋のみんな！！ほんとに申し訳ないです。悔しくて仕方がない。いろんな想いでみんなチケットを握りしめこの日を待っていてくれただろうに。残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ」（原文まま）と来場予定だったファンに謝罪した。



現在の体調については「医療班の懸命な処置もあり今日は大丈夫だ！！！」と回復したことを強調。16日の公演に向けて「みんなに心配と迷惑をかけた分MAXでぶちかます！！17:30ポートメッセ名古屋、とんでないステージをやるから。みんなで歌い叫び拳を挙げよう！！」と意気込んだ。また、自身の公式サイトでも「本人の体調の回復が確認されましたため、11月16日（日）ポートメッセなごや 第1展示館での公演は予定通り開催いたします」と発表された。



長渕は15日、公式サイトを通じて、同日に開催予定だった愛知公演の中止を発表。「早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と経緯を説明していた。



