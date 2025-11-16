2026年の夏に予定されているW杯。すでに日本代表は出場を決めているが、欧州予選はまだ試合が残っている。



グループIはノルウェー代表が首位に。14日に行われたエストニア戦ではエースであるアーリング・ハーランドが2ゴール。4-1で勝利し、7戦7勝と強さを見せた。



最終節は2位イタリア代表との対戦が予定されているが、得失点差でノルウェーが大きくリードしており、勝利、もしくは引き分けでW杯出場が決まる。





もしイタリアに敗れたとしても、大量失点しなければW杯出場の権利を逃すことはない。このエストニア戦での勝利で、ノルウェーのW杯出場は濃厚となった。ノルウェーが最後にW杯に出場したのが1998年のフランス大会で、当時はベスト16で敗れている。その後の6大会は予選で姿を消している。近年のノルウェーはハーランドをはじめ各ポジションに実力者を揃えている。特に攻撃陣は大会屈指であり、アトレティコ・マドリードのアレクサンデル・セルロート、マンチェスター・シティのオスカー・ボブ、アーセナルのマルティン・ウーデゴール、ライプツィヒのアントニオ・ヌサがいる。『MUNDODEPORTIVO』によると、ノルウェーのエースであるハーランドはエストニア戦後に、チームメイトとスタッフのために約70個のハンバーガーを用意し、勝利を祝ったという。まだW杯の出場が決まったわけではないが、濃厚となったこの状況を選手、スタッフ全員で祝うとなれば、チームの団結力が高まるのは間違いないだろう。イタリア戦は17日、ミランとインテルのホームであるサン・シーロで行われる。前回対戦は6月に行われ、3-0でノルウェーが勝利している。