PK shampooが、新曲「Bad Boys Blue」を11月26日に配信リリースする。

本楽曲は、11月15日に行われたPK shampoo主催のサーキットフェス『PSYCHIC FES 2025』にて初披露されたもの。ヤマトパンクス（Vo/Gt）は楽曲について「どうしようもない不良、気持ちの悪いオタク、鼻持ちならないインテリ、何かしらの中毒、その他すべてのはみ出し者にこの曲を捧ぐ。」とコメントしている。

また、PK shampooの自主レーベル From World Wide Web.が企画する2マンライブ『FIRE WALL Vol.3』の開催も発表。2026年4月5日に京都KBSホール、4月23日に川崎CLUB CITTA'にて行われる。チケットは、ファンクラブ先行および第1次オフィシャル先行を受付中だ。

・PK shampoo ヤマトパンクス（Vo/Gt） コメント（新曲「Bad Boys Blue」について）

ほとんど奇跡か芸術と呼んでいいほどにありとあらゆる選択肢を選び間違え続けてきた人生だが、たとえば運良くタイムマシンが手に入ったとしてもそれらをやり直そうという気分にどうしてもなれないのは、どうせまた別のことで間違えるだろうという確信があること以上に、あの日汗だくになってもがいたあとに吹いたふとした風の心地良さを知っているからである。どうしようもない不良、気持ちの悪いオタク、鼻持ちならないインテリ、何かしらの中毒、その他すべてのはみ出し者にこの曲を捧ぐ。Bad Boys Blue.夏の終わりに吹く、どこか懐かしい風。

（文＝リアルサウンド編集部）