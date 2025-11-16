M！LK（ミルク）リーダー吉田仁人（25）が16日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。NHK紅白歌合戦に初出場が決まったことで、“洗礼”を浴びた。

番組では、紅白歌合戦の初出場歌手らを集めた会見の様子を紹介。「おまかせ」出演経験があるFRUITS ZIPPER、＆TEAM、新浜レオン、M！LK、CANDY TUNEの紅白初出場を「おまかせ！準レギュラーから5組が出場！」と伝えると、陣内智則が「困るって。たぶん出たこと後悔してますよ」と番組側の一方的な「準レギュラー」扱いにツッコミを入れた。

吉田は「今日初めて来たんですけど」と苦笑しながら困惑し、陣内から「吉田くん、今日初めてやなぁ」といじられて照れていたが、レギュラー峰竜太から「1回出れたら準レギュラーですから、お願いします」と念押しされた。

さらに吉田は紅白初出場について「夢にも抱えていたので、ようやく、というところで」と感慨深げ。ここで陣内から「今日、どう？自分のほら…見てどう？」とコメントを求めてられると、吉田は「えっ何ですか…悪くないですね…」と真面目に応じたが、すかさず陣内から「ビジュいいじゃん…やろ！」と右肩をたたかれてダメ出し。M！LKの楽曲「イイじゃん」の歌詞で、SNSで話題になり「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にもノミネートされたワードで返せなかったことで、スタジオは笑いに包まれた。