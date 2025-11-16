タレントやす子(27）が16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。小泉進次郎防衛相が、カンペをほとんど見ず国会答弁を行うなどし、「覚醒した」などの評価を得たことについてコメントした。

進次郎氏は12日の参院予算委員会で、安全保障関連3文書の改定と、防衛費と関連経費を合わせ国内総生産（GDP）比2％の増額を、前倒しで目指す政府目標の意義について、カンペをほとんど見ず力説。質問した国民民主党の榛葉賀津也幹事長は進次郎氏の返答について「大臣、なかなか力強いね。いいよ」となどと評し、進次郎氏は笑顔で応じていた。榛葉氏は14日の定例会見でも「覚醒した感があるね」と、進次郎氏を評価していた。

陸上自衛隊経験のあるやす子は、MC爆笑問題田中裕二から「やす子、どうですか、自衛隊の中からも進次郎さんの“覚醒”について何か？」と問われ「今回、同期だったり先輩に聞いてみたところ、結構、防弾チョッキを着ていたりとか自衛隊に関することリツイートしたり、たくさんツイートしてることが、注目されるってことが喜んでいたし、今まで防衛大臣って、そこまで注目されなかったじゃないですか。こういう華がある人が防衛大臣になって、いい意味で明るく注目されているのは、こう自衛隊をみなさんに知ってもらえる機会にもなりますし、華があって、自分はすごい応援したいなって思いますね」と話した。画面には進次郎氏が迷彩カラーの防弾チョッキを着て作業している写真などが紹介された。