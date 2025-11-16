「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、イルミネーションデートで密着2ショット「素敵なカップル」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が11月15日、自身のInstagramを更新。恋人・河村叶翔とのイルミネーションデートを報告し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ラブラブ密着
相塲は「イルミネーション綺麗だった 彼氏と見るのは初なの」とつづり、河村とイルミネーションを見に行ったことを報告。お互いに片手でハートの形を作り、密着している2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵なカップル」「お似合い」「恋人とのイルミって憧れる」「2人とも尊い」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。(modelpress編集部)
