オズワルド伊藤俊介、蛙亭イワクラと破局で自虐「最もロマンティックからかけ離れた状態」高橋恭平・中島颯太らが優しくフォロー【ロマンティック・キラー】
【モデルプレス＝2025/11/16】お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が16日、東京・渋谷ストリーム 稲荷場広場で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）ロマンティック襲来イベント in 渋谷に、女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、FANTASTICSの中島颯太とともに登壇。4年間交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラとの破局について触れる場面があった。
【写真】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤とのラブラブ2ショット
イベントでは登壇キャストによるロマンティック対決企画が勃発。この日、MCとして登場とした伊藤は、INIの木村柾哉が不在だったことから、ロマンティック対決の代打も急きょ務めることに。
「僕は36歳なので、君たちみたいな若造よりもロマンティックを知っている」と豪語し、高橋から「勉強させてください！お願いします」と言われた伊藤だが、思い出したかのように「ただ最近、最もロマンティックからかけ離れた状態になっている」と自身をネタに笑いを誘った。
高橋は「そんなことない！」と優しくフォローし、中島も「大丈夫です、知ってます」と温かい目線。破局後のリアルな心境を反映させた伊藤のコメントには、笑いと温かい声援に包まれた。
また、木村本人からメッセージが届く場面もあった。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。
絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。上白石、高橋、木村、中島がクアトロ主演を務める。（modelpress編集部）
