「ブンブンジャー」相馬理「バッサリカット」新ヘア披露「さわやか」「カッコ可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】YouTuber・真夜中の12時の相馬理が11月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】戦隊出身イケメン「似合ってる」と話題の新ヘア披露
相馬は「久しぶりのさわやか」とつづり、地元・静岡県のサッカーチームである清水エスパルスのパーカーを着用し、静岡県のご当地ハンバーグ店でピースサインをする写真を投稿。「バッサリカット」とし、髪を切った姿を披露した。
この投稿にファンからは「さわやか」「カッコ可愛い」「似合ってる」「見事な静岡コンボ」と反響が寄せられている。
相馬は1996年10月23日生まれ、静岡県出身。「爆上戦隊ブンブンジャー」ブンオレンジ／振騎玄蕃役で注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】戦隊出身イケメン「似合ってる」と話題の新ヘア披露
◆相馬理、新ヘアスタイルを披露
相馬は「久しぶりのさわやか」とつづり、地元・静岡県のサッカーチームである清水エスパルスのパーカーを着用し、静岡県のご当地ハンバーグ店でピースサインをする写真を投稿。「バッサリカット」とし、髪を切った姿を披露した。
◆相馬理の投稿に反響
この投稿にファンからは「さわやか」「カッコ可愛い」「似合ってる」「見事な静岡コンボ」と反響が寄せられている。
相馬は1996年10月23日生まれ、静岡県出身。「爆上戦隊ブンブンジャー」ブンオレンジ／振騎玄蕃役で注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】