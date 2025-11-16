吉岡里帆「火鍋、連れて行きたいです！」すれ違ったファーストサマーウイカを誘った

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。ファーストサマーウイカを「火鍋、連れて行きたいです！」と誘ったと語った。



夜ドラ「ひらやすみ」に出演している吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ドラマで共演している森七菜から「最近ハマっている食べ物は？」と質問があり、吉岡は「最近はやっぱり寒くなってきましたので、私、火鍋にハマっております。本当にめっちゃ連れていきたい」と答える。



さらに吉岡は「さっきも現場でファーストサマーウイカさんに、スタジオで偶然すれ違ったんですけど、『火鍋、連れて行きたいです！』って」と誘ったと語った。