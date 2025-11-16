吉岡里帆、“大河で共演”仲野太賀には「すごい、個人的な思いがありまして」

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演する仲野太賀との共演に「すごい、個人的な思いがありまして」と語った。



2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する吉岡里帆が、自分の役は春頃から出演する役ではあるものの、すでにクランクインはしたと話し、「主演の、（仲野）太賀くん。私もすごい、個人的な思いがありまして。私が初めて夫婦役を演じたのも太賀くんなんです。2度目の夫婦役なんですけど、その時はすごく仲が悪い夫婦役なんです」と、映画「泣く子はいねぇが」（2020年）を振り返る。



吉岡は「（太賀と）次は、ちゃんと夫婦の絆とかお互いの愛情みたいなのがわかる夫婦像を演じていきたいよね」と話したそうで、「違う夫婦像を見せられたらな、と思います」と語った。