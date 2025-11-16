2025年11月14日、韓国・ソウル新聞は「韓国は飲酒運転に寛大すぎる…あとどれだけ犠牲者を出せばいいのか」と題した記事を掲載した。

記事は5年前に韓国の大学院に留学中の娘（当時28歳）を交通事故で亡くした台湾人夫婦に話を聞いている。娘はソウル・江南（カンナム）区で泥酔状態だった50代の男が運転する車にはねられ死亡した。男の血中アルコール濃度は0．079％で、免許停止になる水準。制限速度50キロの道路を時速80キロで走行中、信号を無視し、横断歩道を渡っていた娘をはねたという。男は裁判で懲役8年を言い渡されたが、過去に2回も飲酒運転で処罰された前歴があった。

夫婦は娘の事故直後、「飲酒運転への処罰を強化し、厳格に法を適用して、娘のような被害者がもう出ないようにしてほしい」と韓国大統領府に請願した。当時、5日間で20万人もの同意があったという。しかし、そうした遺族の願いもむなしく、同じような飲酒運転による事故が発生している。先月23日には江南区でカナダ人が、今月2日には日本人が犠牲になった。

夫婦は娘を失ったショックから、今もうつ病、不眠症などを抱え苦しんでいるという。日本人の事故にも「遺族の苦しみが心の底からよく分かる」と胸を痛めている。夫婦は「韓国の判事は殺人犯に懲役8年を言い渡したが、寛大すぎる処罰だ」「二度とこのようなことが繰り返されないよう、無期懲役や死刑を科すこともできるよう処罰を強化すべきだ」「殺人犯への処罰を強化するまでに、どれだけの人が路上で犠牲にならなければいけないのか」と訴えている。

法制処と韓国道路交通公団の資料によると、飲酒運転により死亡者が発生した場合、韓国の処罰は「無期または3年以上の懲役」。台湾は「最大で無期懲役」、日本は「最大30年の懲役」、米国・ワシントン州は「最大で終身刑」となっている。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「飲酒、麻薬、詐欺は極刑しかない」「判決が寛大な理由は、自分がそうなったらまずいから」「飲酒だけじゃなく性犯罪者、殺人犯にも寛大だよ。韓国の司法全体が生ぬるい」「犯罪者の人権が優先される国」などの声が寄せられている。

また、李在明（イ・ジェミョン）大統領が飲酒運転や選挙違反などで前科4犯であることから、「飲酒運転に寛大じゃないと李在明が困るからね」「トップが飲酒運転の前科者というこの国に何を望んでるのか」といったコメントが多数見られた。（翻訳・編集/麻江）