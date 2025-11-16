¡ÖºÇ½éÃ¯¡©¤Ã¤Æ¡×àÅÅ·âº§á¤«¤é2Ç¯¡Ä31ºÐà¶âÈ±·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö°ÛÀ±¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¿ÀÈëÅª¤¹¤®¤ë¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¥³¥ó¡¢¶â¶ä¤Î¾þ¤ê¤Ç¡Ä
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò(31)¤¬¶âÈ±¤Î·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤ËâË¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶âÈ±¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¥³¥ó¡¢¶â¶ä¤Î¾þ¤ê¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö#¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î20¡¢21Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê(¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô)¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMomoiro Christmas 2025 ODYSSEY¡×¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½éÃ¯¡©¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖAI¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö°ÛÀ±¿Í¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¿ÀÈëÅª¤¹¤®¤ëÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤Ç¤â¤â¥¯¥ê¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡É´ÅÄ¤Ï2024Ç¯1·î¤ËDOMOTO(¸µKinKi Kids)¤ÎÆ²ËÜ¹ä(46)¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£¡ÖÅÅ·âº§¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£