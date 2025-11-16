◇第105回全国高校ラグビー大会大阪府予選決勝＜第2地区＞ 常翔学園52―7関大北陽（2025年11月16日 東大阪市花園ラグビー場）

昨季の全国高校ラグビー大会で4強入りした常翔学園が2季連続43回目の全国切符を手にした。13大会ぶり6回目の花園制覇を目指す。

常翔学園は前半6分、ゴール前まで攻め込むとラックからプロップ古沢晴也（3年）が右に持ち出してトライ。14分にはゴール前5メートルのスクラムからのルーズボールをフランカー田中蓮聖（3年）がそのままグラウディングした。FWの連続トライの後は17分にWTB池田大翔（3年）が、23分にはWTB伊勢亀大悟（3年）と左右のウイングがトライして関大北陽を突き放した。後半もFWが3本、CTB北風凰介（2年）がトライを重ねて計8トライで快勝した。

常翔学園の白木繁之監督（37）は「ディフェンスが最後まで諦めずによく頑張った。ただ、シンプルに倒れない、当たり勝つ、立ってラグビーする…いつも言っていることができていなかった。課題が残ったので、大会に向けてもう一度鍛え直します」と課題を挙げながらも「前を向いてプレーすることを、もっともっとこだわってやっていきたい。全員が主役になって攻め続けるラグビーができたら」と全国大会に向けての抱負を語った。