元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が16日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。番組にたびたび出演する名物マネジャー柿沼さんの近況を明かした。

一茂とかまいたちは「町田リス園」に訪れ、リスにエサやりを体験した。

番組ではこれまで、一茂とかまいたちがロケを行っている間に両方のマネジャーやメークのスタッフらがロケそっちのけで“女子会”をしている模様をたびたび放送。今回も一茂らがエサやりをしている間に、柿沼マネジャーもエサやりを開始。柿沼マネジャーはリスにあげるひまわりの種を奪われるアクシデントが発生した。盛り上がるロケ隊を見た一茂は「柿沼は笑いとんないでくれる？」とボヤいた。

一茂は「この間あいつさ、待ち合わせはいつも同じ場所でするんだよ。上野で電車乗るときにね、（柿沼マネジャーが）『最近面が割れてるんで、席で待ち合わせでいいですか？』って。『はあ！？』みたいな」と、柿沼マネジャーが顔が認知され始めている状況を説明。濱家隆一は「（駅で）待ってたら『あっ』って言われるんや」と浸透度に反応した。

一茂は「あいつ最近『面が割れてます』って言葉遣いだした」と話すと、濱家は「犯人の言い方ですけどね」とつっこんだ。