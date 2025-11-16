里芋の皮むきが楽になるコツも。レンジでつるん♪味つけマヨだけ『里いもの共あえ』

ねっとり食感がクセになる里いも。一年を通して出回っていますが、じつは今が旬なんです。

皮を剥くのがちょっと手間だけど、レンチンすればつるりと簡単。つぶした里いもにマヨネーズを混ぜたあえごろもをからめるだけで、やさしいコクとまろやかさが楽しめる、手軽な変わりだねが完成します。

『里いもの共あえ』のレシピ

材料（2人分）

里いも……6個（約400g）

マヨネーズ……大さじ3

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）里いもはよく洗い、皮つきのまま耐熱皿に並べ、水大さじ1をふってふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で5〜7分加熱する。竹串がすっと通るくらいになったら取り出し、熱いうちに上下を切り、縦に1本切り目を入れて厚手のペーパータオルで包み、切れ目から皮をむく。

（2）（1）の里いもを縦半分に切ってボールに入れる。2個分を粗くつぶし、マヨネーズと混ぜてから全体をあえ、器に盛って粗びき黒こしょうをふる。

里いものねっとり感とマヨネーズのまろやかさが絶妙に絡み合う、手軽でほっこりおいしい一品。レンチンで皮むきも簡単だから、忙しい日でもさっとプラスできますよ♪

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）