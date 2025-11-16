◇第56回明治神宮野球大会 高校の部2回戦 九州国際大付 6―5 山梨学院（2025年11月16日 神宮）

明治神宮大会高校の部の2回戦が行われ、九州国際大付（福岡）が6―5で山梨学院（山梨）にサヨナラ勝ちし、準決勝進出を果たした。

異例のサヨナラ劇に場内が騒然とした。九州国際大付が1点を追う9回2死満塁。山梨学院の右腕・菰田の投球が暴投になると、一塁ベンチ側に転がった。

追いかけた捕手の光永はボールをベンチ前で捕球し、余勢でそのままベンチ内に入り込んでしまった。その時、既に各走者が1つ進塁しており、三塁に達していた二塁走者は本塁への進塁が許され、1つの暴投で2走者が生還する「暴投2ラン」になった。

山梨学院・吉田洸二監督は「原因をつくったのは私たち。野球の神様が“ここを直さないと日本一にはなれませんよ”と。選手はこの冬に頑張ってもらいたいです」と受け止めた。

もし、投球がそのままベンチに入っていれば進塁は各走者に1つずつだった。難しい判断になるが、もしベンチにボールが入り込みそうな状況になれば、リスクを回避するために見送ることも選択肢の1つにしたい。