元フジアナの「ジブリごはん」調理動画に反響 松尾翠「こんな感じだよね!?」→「絶対美味しいやーつ」
元フジテレビで現フリーアナウンサーの松尾翠が15日、自身のインスタグラムを更新し、「ジブリのあさごはん」を再現してみせた。
【動画】松尾翠が披露 『ハウルの動く城』の「カルシュファーのベーコンエッグ」
『ハウルの動く城』の「カルシュファーのベーコンエッグ」を手料理。「昨日買ったベーコンの塊で早速やってみた」と動画で披露した。
熱したフライパンに、ベーコン、卵を投入して「おっ！こんな感じだよね!?」とおいしそうに仕上げて見せた。
「ジブリのごはんはいつも憧れ」だとし、「あのパンは用意できなかったけど（あの切り方も気になる）今日は食パンにツルヤのりんごバタージャム。美味しい」とつづった。
これに対して「絶対美味しいやーつ」「食べたくなります」などのコメントが寄せられた。
