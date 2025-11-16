妻夫木聡、目黒蓮と「オレンジデイズごっこ」 仲良しショットに反響続々
俳優・妻夫木聡が16日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）のオフショットを公開した。
【写真あり】目黒蓮と「オレンジデイズごっこ」をした妻夫木聡
先日の投稿で「懐かしい場所に来た オレンジデイズから21年」「6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」とつづり、『ザ・ロイヤルファミリー』とロケ地が一緒であることを明かしていた。
今回は「オレンジデイズごっこ」として「#全力で付き合ってくれる優しき後輩 #目黒蓮」とハッシュタグを添え、和気あいあいとした撮影合間の風景を紹介。ファンからは「オレンジデイズめちゃくちゃ好きなドラマです。今も見てます」「すごーい お二人が、この場所で、、手話を！！懐かしいのに、新しい」「妻夫木さん ステキな時間の共有ありがとうございます 青春！！！」などの声が寄せられている。
