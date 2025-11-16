倖田來未25周年記念アリーナツアーファイナル公演をU-NEXTにて独占ライブ配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

倖田來未のデビュー25周年アリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～』ファイナル公演が、U-NEXTで独占ライブ配信されることが決定した。

■ライブ配信当日はXにてウォッチパーティーも開催

倖田來未がデビュー25周年イヤーを迎えて開催した、待望のアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～』。10月18～19日に東京・京王アリーナ TOKYO メインアリーナ（旧名称：武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ）での公演に続き、12月13～14日には大阪・大阪城ホールにてファイナルを迎える。

その千秋楽となる12月14日の公演を、同日16時からライブ終了までリアルタイムで独占ライブ配信される。さらに当日は、ライブ会場に来られないファンのためにＸ（旧Twitter）にてウォッチパーティを開催。ハッシュタグ「#UNEXTでくみ活」を付け、ライブの感想や楽曲への想いを投稿しながら生配信を楽しめる。

そしてライブ配信終了後は見逃し配信も予定しており、メモリアルイヤーを締めくくるステージを何度でも楽しむことができる。

■25周年を記念したイベント＆配信も！

さらに倖田來未の25周年を記念し、エディオンなんば本店とエディオン京都河原町本店のU-NEXTブースにて、歴代の貴重なライブ衣装やステージ写真のパネルを展示した『U-NEXT×倖田來未 衣装＆パネル展』が11月29日から12月15日まで期間限定開催される。イベントではサイン入りグッズやオリジナルグッズが当たる抽選会も実施される。

そしてU-NEXTでは2024年に開催された全国ツアー「KODA KUMI LIVE TOUR 2024 ～BEST SINGLE KNIGHT～」の模様を11月16日より配信開始。他にも倖田來未の過去のライブ映像が多数配信されているので、ぜひライブ配信を観る前・観た後にも倖田來未の世界を楽しもう。

■イベント情報

『U-NEXT × 倖田來未 衣装&パネル展』

開催期間：11月29日(土)～12月15日(月)

開催場所：エディオンなんば本店 3階/エディオン京都河原町本店 3階

■【動画】『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～』

■配信情報

U=NEXT『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～』

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000011585

ライブ配信：12月14日（日）16:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～12月31日（水）23:59まで

配信公演：12月14日 大阪城ホール 公演

