沼津vs群馬 スタメン発表
[11.16 J3第36節](愛鷹)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 34 宮㟢海斗
MF 2 宮脇茂夫
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 22 一丸大地
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 18 菅井拓也
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
鈴木秀人
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 4 船橋勇真
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
MF 49 小竹知恩
FW 7 西村恭史
控え
GK 13 近藤壱成
DF 30 小柳達司
MF 5 山口一真
MF 15 風間宏希
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
FW 18 田中翔太
FW 48 中島大嘉
監督
沖田優
