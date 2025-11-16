金沢vs栃木SC スタメン発表
[11.16 J3第36節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 25 小島雅也
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 23 四宮悠成
FW 9 土信田悠生
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 40 高嶋修也
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
