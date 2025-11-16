[11.16 天皇杯準決勝](パナスタ)

※15:05開始

主審:小屋幸栄

副審:西橋勲、赤阪修

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 11 武藤嘉紀

MF 23 広瀬陸斗

FW 9 宮代大聖

FW 13 佐々木大樹

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 本多勇喜

DF 31 岩波拓也

MF 14 汰木康也

MF 18 井出遥也

MF 2 飯野七聖

MF 25 鍬先祐弥

FW 10 大迫勇也

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

FW 9 ジャーメイン良

FW 17 木下康介

FW 51 加藤陸次樹

控え

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

MF 13 新井直人

MF 18 菅大輝

MF 25 茶島雄介

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 32 越道草太

FW 41 前田直輝

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ