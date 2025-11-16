神戸vs広島 スタメン発表
[11.16 天皇杯準決勝](パナスタ)
※15:05開始
主審:小屋幸栄
副審:西橋勲、赤阪修
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 23 広瀬陸斗
FW 9 宮代大聖
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
MF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
FW 41 前田直輝
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
