相模原vs琉球 スタメン発表
[11.16 J3第36節](ギオンス)
※14:00開始
主審:Shungo Kikuchi
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
MF 41 田鎖勇作
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 5 田代真一
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 8 大迫塁
MF 15 前田泰良
FW 11 武藤雄樹
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 23 曽田一騎
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
MF 17 永長鷹虎
MF 20 永井颯太
MF 24 佐藤祐太
MF 28 津覇実樹
FW 39 庵原篤人
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
