鳥取vs北九州 スタメン発表
[11.16 J3第36節](Axis)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 10 富樫佑太
MF 11 東條敦輝
MF 13 清水祐輔
MF 21 河村匠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 半田航也
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
DF 77 橋本清太郎
MF 16 丸山壮大
MF 27 西田結平
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 10 富樫佑太
MF 11 東條敦輝
MF 13 清水祐輔
MF 21 河村匠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 18 半田航也
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
DF 77 橋本清太郎
MF 27 西田結平
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 6 星広太
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
MF 66 高橋大悟
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 24 吉長真優
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平