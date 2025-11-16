松本vsFC大阪 スタメン発表
[11.16 J3第36節](長野U)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 14 安藤翼
MF 18 大橋尚志
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
MF 15 山本康裕
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 25 川上航立
MF 30 國分龍司
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 11 利根瑠偉
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 24 佐藤諒
MF 33 禹相皓
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
