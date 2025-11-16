[11.16 J3第36節](とうスタ)

※14:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 9 清水一雅

FW 10 森晃太

FW 11 芦部晃生

控え

GK 22 吉丸絢梓

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

DF 55 柴田徹

MF 6 上畑佑平士

MF 8 吉永大志

MF 37 由井航太

FW 18 矢島輝一

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 25 神垣陸

DF 32 ユ・イェチャン

MF 7 田村亮介

MF 8 堀内颯人

MF 23 岡田優希

MF 41 森田凜

FW 17 田村翔太

FW 24 山本駿亮

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 6 中山雅斗

DF 13 都並優太

DF 16 奥田雄大

DF 33 佐藤大翔

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

MF 70 川谷凪

FW 11 百田真登

監督

小田切道治