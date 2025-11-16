福島vs奈良 スタメン発表
[11.16 J3第36節](とうスタ)
※14:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 37 由井航太
FW 18 矢島輝一
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 25 神垣陸
DF 32 ユ・イェチャン
MF 7 田村亮介
MF 8 堀内颯人
MF 23 岡田優希
MF 41 森田凜
FW 17 田村翔太
FW 24 山本駿亮
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
監督
小田切道治
