PFU¤ÎÂè7Àá¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¡Ö¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡5Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½ BLUECATS ARENA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè7ÀáAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ëÀï¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Êâ¹Ô¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ìー¥¹¡£³ÆÆüÄø¤ÇºÇÂç6Ì¾¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ²ÈÂ²Ê¬¤ÎÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤È¡¢»²²Ã¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª±þÊç¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤1¿Í¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Ë²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£