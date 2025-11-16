元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）が16日に放送されたフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。酒豪ぶりを明かした。

現役引退後の29歳からお酒を飲み始めたという大林。「三代目 J SOUL BROTHERS」山下健二郎にお酒の失敗談を聞かれると、「（当時大関の）魁皇さん（現・浅香山親方）と飲むことがあって、芸人さん6人くらいで飲みに行った。魁皇さんと焼酎の芋ロックを飲んでいた。“勝負だ”みたいな感じになって、みんな離脱していって、最終的には2人で（一升瓶）3本くらい」と明かして、驚かせた。

「帰り、車でホテルまで乗せていただいた途中で車を止めていただいて、トイレにお互い駆け込むみたいな」と回想。「“大林さん負けました”って魁皇さんさんに言われたんですよ」と、大関が白旗をあげたという。

大林は翌日に「R-1ぐらんぷり」の審査員の仕事があったという。「朝起きたら大変で。でもR-1中は一番テンション上がる大好きな（仕事）。その時間は全然平気。完璧に元気で。終わった瞬間また二日酔い」と振り返った。

大林は相当こりごりしたようで、「あれから3カ月お酒飲まなかった」と明かした。