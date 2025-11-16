辻ちゃん長女・希空（のあ）、暗めヘアにイメチェン「お人形さんみたい」「高めツイン可愛すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/16】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月15日、自身のTikTokを更新。イメージチェンジした髪型を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】17歳辻ちゃん長女「お人形さんみたい」絶賛集まる新ヘア
希空は「撮影終わりのヨアジョン幸せ」と綴り、車内でヨアジョンを頬張る姿を投稿。茶色だった髪を暗めのカラーにチェンジ。ゆるくウェーブをかけ、黒のリボンで高めのツインテールにまとめた姿を披露した。
希空の投稿にファンからは「髪型めっちゃタイプ」「高めツインが可愛すぎ」「黒髪ウェーブ最高」「ネイルまでこだわっててすごい」「お人形さんみたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】17歳辻ちゃん長女「お人形さんみたい」絶賛集まる新ヘア
◆希空、暗めヘアにイメチェン
希空は「撮影終わりのヨアジョン幸せ」と綴り、車内でヨアジョンを頬張る姿を投稿。茶色だった髪を暗めのカラーにチェンジ。ゆるくウェーブをかけ、黒のリボンで高めのツインテールにまとめた姿を披露した。
◆希空の投稿に反響
希空の投稿にファンからは「髪型めっちゃタイプ」「高めツインが可愛すぎ」「黒髪ウェーブ最高」「ネイルまでこだわっててすごい」「お人形さんみたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】