渡邊渚、ベアドレスで美デコルテ＆美背中輝く「綺麗すぎて見惚れる」「笑顔も素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が11月15日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテと背中が際立つベアドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】28歳元フジアナ、胸元のぞくドレス姿
渡邊は「スタジオにギターがいっぱいあったから、遊んでみた笑笑 持ち方すら分からなかったけど、気分はあいみょんでした」と、撮影中のオフショットを動画で公開。ピンクのベアドレスを身に着けた渡邊が、ギターを手に弾く真似をしたり、笑顔で談笑している様子が捉えられており、華奢なデコルテと美しい背中のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎて見惚れる」「笑顔も素敵」「ベアトップ似合う」「スタイルいい」「ピンク色ぴったり」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
