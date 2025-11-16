ÄëµþÂç¤Î¸¶ÍªÂÀ¤Ï£´°Ì¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×Æï²¬Í³¹À¤Î£±Ëü£Í£²£·Ê¬Âæ¤Ë»É·ã¡Ä¾åÈø¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó
¢¡¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£±£µÆü¡¢ºë¶Ì¡¦¾åÈø±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë
¡¡ÎãÇ¯¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹»¤¬¿·½Õ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÅÐÎµÌç¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÂç³ØÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê¤ë¤¤¡¢£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£´£µÉÃ¤ÎÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£±£°°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¡££±»þ´Ö£°Ê¬£´£¸ÉÃ¤Î£²°Ì¤Ë¶ðÂç¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£±»þ´Ö£±Ê¬£±£¸ÉÃ¤Î£³°Ì¤ËÅìÍÎÂç¤ÎÀ¾Â¼¿¿¼þ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£±»þ´Ö£±Ê¬£²£±ÉÃ¤Î£´°Ì¤ËÄëµþÂç¤Î¸¶ÍªÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¾åÈø±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¡£¤Û¤ÜÌµÉ÷¡¢µ¤²¹£±£°ÅÙ¤ÎÀä¹¥¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç£´°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÄëµþÂç¤Î¸¶¤Ï¡¢¡Ö£²ÈÖ°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢£¶°Ì¤À¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤«¤éÌó£²½µ´Ö¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç³Î¼Â¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¾¯¤·Â¤ËÈèÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ç¤¤¿¡££±¡¢£²Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¤Áö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÆüÂÎÂçÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÆï²¬Í³¹À¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º£µ¨ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹â¤Î£²£·Ê¬£µ£²ÉÃ£°£¹¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£¶°Ì¤È¹¥Áö¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢»³ÃæÇîÀ¸¡Ê¸½Âçºå¥¬¥¹¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£¸Ê¬£´ÉÃ£µ£´¤ÎÄëµþÂçµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå¤Ç¤â£²£²°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¡£ÎÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¶¤Ï¡ÖÎÀÆâ¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ³µ¯¡£¡Ö£²°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«£´°Ì¡£¼«Ê¬¤â¡¢ÄëµþÂç¤òÇÈ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÍè¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£´¶è£µ°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£³¶è£¸°Ì¤È·ø¼Â¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡È£µ¶¯¡ÉÊø¤·¤Ø¡Ö¾¡Éé¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤³¤«¤éÁ´°÷¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÀ¤³¦°ìÄü¤á¤Î°¤¤¥Á¡¼¥à¡É¤ÏÊ¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤Ç¡¢¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤³¤·¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤È¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡¡Âç³ØÃË»Ò¤ÎÉô¾å°ÌÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã£±¡äÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç£´Ç¯¡Ë£±»þ´Ö£°Ê¬£´£µÉÃ
¡ã£²¡ä·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê¶ðÂç£²Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡£±»þ´Ö£°Ê¬£´£¸ÉÃ
¡ã£³¡äÀ¾Â¼¿¿¼þ¡ÊÅìÍÎÂç£´Ç¯¡Ë¡¡£±»þ´Ö£±Ê¬£±£¸ÉÃ
¡ã£´¡ä¸¶¡¡ÍªÂÀ¡ÊÄëµþÂç£³Ç¯¡Ë£±»þ´Ö£±Ê¬£²£±ÉÃ
¡ã£µ¡ä¿ûÃ«´õÌï¡Ê¶ðÂç£²Ç¯¡Ë¡¡¡¡£±»þ´Ö£±Ê¬£²£´ÉÃ
¡ã£¶¡äÌîÅÄ¸²¿Ã¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç£±Ç¯¡Ë£±»þ´Ö£±Ê¬£²£¹ÉÃ¡á£Õ£²£°ÆüËÜµÏ¿
¡ã£·¡ä²Å¿ô½ãÊ¿¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç£´¡Ë£±»þ´Ö£±Ê¬£³£°ÉÃ
¡ã£¸¡äÇòÀîÍÛÂç¡ÊÃæÂç£´Ç¯¡Ë¡¡¡¡£±»þ´Ö£±Ê¬£³£´ÉÃ