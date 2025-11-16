ソフトバンク・王貞治球団会長が１６日、ジャイアンツタウンで行われたソフトボール・ニトリＪＤリーグの「２０２５ダイヤモンドシリーズ」ファイナルの前にファーストピッチを行った。

ウィンドミル投法でソフトボールを投じると、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。「全然そのコツがわからなくて。もうちょっといい球を投げられるだろうと思っていたけど、全然ダメだったね」と笑った。

ジャイアンツタウンは今年３月に開業した巨人のファーム本拠地。初めて訪問した王さんは「私はジャイアンツの多摩川のグラウンドしか知らないんでね。練習環境がものすごく良くなったと思いますよね」と声を弾ませた。

巨人は今季貯金１で３位。ＣＳ第１ステージで敗退した。ＯＢとしても「やっぱりジャイアンツには勝ってもらいたいと思うファンの人も多いわけですから。今年は残念でしたからね。来年はぜひぜひ頑張ってほしい」とし、阿部監督へ向けては「勝負の世界は勝ちゃいいんだから。やはり勝ったらなんだかんだ言われることもないわけだからね。阿部監督も選手を上手にすることを徹底して指導してほしいなと思います」とエールを送った。