7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」の立花琴未（23）が16日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場が決まった心境を明かした。

出場決定を知ったのは「社長に急に来てくださいと言われ、何や何やと集まって。“決定しました。これから行きます”みたいな感じで」と当日に知らされたという。

「本当に理解できないまま、涙だけが出ていくみたいな。分からないままメンバーで囲んで。涙しか出なくて」と振り返った。

昨年に音源リリースした楽曲「倍倍FIGHT！」が今年1年越しにTikTokで話題に。紅白に出られると思っていたかと問われると「やっぱり先輩のFRUITS ZIPPER姉さんがとにかく絶対出てほしいっていうのを話していたので、まずはふるっぱー姉さんが出ますか？ってみたいな感じだったので。一緒にそれも知れたので、倍の倍にうれしかったです」としみじみと話した。

「ふるっぱー姉さんが出てほしいっていうのが強かったので、ちょっとびっくりの方が大きかったです」とも話した。